Zwei Tote nach Wohnhausbränden in OÖ und der Steiermark

Bei einem Wohnhausbrand im Grazer Bezirk St. Peter ist Mittwochfrüh ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei Personen hatten sich auf einen Balkon im ersten Stock des Hauses gerettet und wurden von der Berufsfeuerwehr Graz in Sicherheit gebracht. Für eine Person im Erdgeschoß kam allerdings jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nur noch menschliche Überreste finden. Die Polizei bestätigte eine entsprechende Aussendung der Berufsfeuerwehr Graz.

Die Einsatzkräfte waren gegen 3.15 Uhr alarmiert worden. Es stellte sich heraus, dass das Feuer offenbar im Inneren ausgebrochen war und über ein geborstenes Fenster und eine Terrassentür auf das Obergeschoß übergegriffen hatte. Der Dachstuhl stand auch schon in Flammen. Die Feuerwehrleute brachten die beiden auf den Balkon geflüchteten Personen mit sogenannten Fluchtfilterhauben ins Freie und löschten das Feuer.

Laut den Einsatzkräften dürfte der Brandherd im Erdgeschoß gewesen sein. Die Identität des Todesopfers stehe laut Polizei vorerst noch nicht fest. Die Feuerwehr teilte mit, dass der Sachschaden am Haus enorm sei und es wohl derzeit nicht bewohnbar ist. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Toter auch in Oberösterreich

Auch in Kematen am Innbach (Bezirk Grieskirchen) hat ein Mann Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen Wohnhausbrand nicht überlebt. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei waren die Flammen im ersten Stock des Gebäudes bereits erloschen. Im Schlafzimmer fanden die Ermittler die Leiche. Das Feuer dürfte in der Küche ausgebrochen sein, mehr war vorerst von der Polizei nicht bekannt.