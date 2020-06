Zwei Radfahrer in Kärnten bei Unfällen schwer verletzt

Bei Fahrradunfällen sind am Freitag in Kärnten zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 80 Jahre alter Villacher war am Drauradweg im Westen Villachs gestürzt, eine Passantin fand den am Boden Liegenden und rief die Rettung. Der Mann wurde mit schwersten Kopfverletzungen ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

In Feldkirchen stürzte ein 45 Jahre alter Feldkirchner bei einer Fahrradtour in einem Waldstück. Er hatte auf einem steilen Hang zu stark gebremst und war vornüber gestürzt. Der 45-Jährige fuhr vorerst noch selbst nach Hause. Dort verschlechterte sich sein Zustand rapide, woraufhin seine Frau die Rettung rief. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Klagenfurt geflogen.