Zwei Menschen starben, weil Betrunkener nicht auf Taxi warten wollte

Zwischen 1,7 und 2,3 Promille Alkohol müsse der Mann im Blut gehabt haben, rechnet der Gutachter aus: Derart betrunken setzte sich ein 22-Jähriger am Ostersonntag in Kärnten in sein Auto, um heimzufahren.

Eigentlich, so verteidigt der Anwalt seinen Mandanten am Dienstag im Straflandesgericht Klagenfurt, habe der Mann ein Taxi nehmen wollen. Aber das Unternehmen hätte erst in eineinhalb Stunden Kapazitäten gehabt - und so setzte sich der 22-Jährige selbst ans Lenkrad: Er schlief offenbar in einer Rechtskurve ein, fuhr geradeaus und rammte mehrere Fußgänger, die auf einem Gehweg unterwegs waren.

Zwei von ihnen - eine 34-Jährige und ihr 39-jähriger Freund - starben. Ein Mann überlebte schwer verletzt.