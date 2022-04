Paar in Kärnten getötet: 22-jähriger Unfall-Lenker hatte 1,72 Promille

Es sind drei Worte, die im Gespräch mit Michael Maier, Bürgermeister von Radenthein, immer wieder fallen: Unfassbar, traurig, fassungslos. In der Stadtgemeinde mit knapp 5.800 Einwohnern im Bezirk Spittal an der Drau, gibt es auch am Ostermontag, einen Tag nach dem verheerenden Verkehrsunfall mit zwei Toten, nur ein Gesprächsthema: "Wie konnte das passieren?"

Wie berichtet, rammte ein 22-jähriger Kärntner mit seinem 260 PS starken Audi und schwer alkoholisiert am Ostersonntag gegen 5.35 Uhr den 39-jährigen Ingo B. und seine 34-jährige Lebensgefährtin Lisa L., die gerade auf dem Heimweg von einem Osterfeuer am sogenannten Sauzipf Gelände in Döbriach waren, von hinten auf einem Gehweg vor der sogenannten Erdmannsiedlung.