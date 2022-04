13-jähriger Deutscher bei Skiunfall in Wagrain verletzt

Ein 13-jähriger Deutscher ist am Sonntag bei einem Skiunfall in Wagrain (Bezirk St. Johann im Pongau) verletzt worden. Der Jugendliche war an der Kreuzung zweier Pisten mit einem 53-jährigen Österreicher kollidiert. Der Schüler war kurze Zeit bewusstlos. Er wurde mit dem Akia ins Tal gefahren und ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Der 53-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß nur leichte Abschürfungen, so die Polizei. Die Unfallursache war noch Gegenstand von Ermittlungen.