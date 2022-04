20-Jähriger stürzte in Tirol von Galerie in Festsaal ab

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht auf Montag in Hopfgarten im Brixental (Bez. Kitzbühel) von der Galerie des örtlichen Veranstaltungssaals in den Festsaal abgestürzt. Nach Angaben der Polizei fiel er auf einen Tisch und blieb verletzt liegen. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht.

Den laufenden Ermittlungen zufolge kletterte der 20-Jährige gegen 0.45 Uhr auf das Geländer der Galerie. Als er sich nicht mehr festhalten konnte, stürzte er in die Tiefe.