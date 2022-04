Alko-Lenker rammte in Vorarlberg Autos und prallte gegen Baum

Ein stark alkoholisierter 22-jähriger Pkw-Lenker ohne Führerschein hat in der Nacht auf Sonntag in Lustenau in Vorarlberg (Bezirk Dornbirn) vier geparkte Fahrzeuge gerammt und ist daraufhin gegen einen Baum geprallt. Zuvor hatte der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Schließlich flüchtete der 22-Jährige mit seinem schwer beschädigten Wagen, konnte aber letztlich im Zuge einer Fahndung angetroffen werden.

Ihm wurden die Fahrzeugschlüssel abgenommen. Bei zwei geparkten Autos entstand Totalschaden.