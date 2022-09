Alkolenker tötete Paar nach Osterfeier in Kärnten: Prozess startet

Nach einem schweren Autounfall am vergangen Osterwochenende mit zwei Toten und einem Schwerverletzten in Kärnten muss sich am kommenden Dienstag ein 22-Jähriger vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Ihm wird vorgeworfen, nach einer Osterfeier in Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) drei Personen mit seinem Fahrzeug erfasst zu haben. Zum Unfallzeitpunkt hatte er 1,75 Promille.