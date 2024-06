In den vergangenen Tagen haben Experten des "Lynx Italy Projects" sowie Freiwillige den Nachwuchs von Talìa dokumentiert, die sich in den slowenischen Alpen niedergelassen hatte, so der WWF am Dienstag. Dank ihres Funkhalsband war es möglich, die beiden Jungen zu lokalisieren.

Lebensfähige Population

Die genetischen Proben der Jungtiere werden zur Identifizierung des Vaters des Wurfes beitragen und es ermöglichen, ihre Bewegungen in den nächsten Jahren zu verfolgen. Das Projekt ULyCA2, das vom WWF aktiv unterstützt wird, zielt darauf ab, die kleine Luchspopulation in den östlichen Alpen zu stärken, mit dem Ziel, auch in Italien eine lebensfähige Population zu schaffen.