Zwei Lottosechser: Jeweils 1,5 Millionen Euro gehen nach NÖ und Salzburg

Seit Mittwoch gibt es zwei neue Lotto Millionäre: Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus dem Waldviertel in Niederösterreich kreuzte im zehnen von zwölf Tipps auf einem Normalschein die „sechs Richtigen“ an, der zweite Sechser wurde in Salzburg mit einem Quicktipp erzielt.

Beide gewannen damit jeweils rund 1,5 Millionen Euro. Ebenfalls zwei Gewinner gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Beide kommen aus der Steiermark und erhalten jeweils mehr als 64.000 Euro. Auch hier wurde ein Gewinn per Normalschein und einer per Quicktipp erzielt.

Die LottoPlus Ziehung endete am Mittwoch ohne Sechser. Somit freuen sich 58 Gewinner:innen eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde und die demnach jeweils rund 6.400 Euro erhielten. Beim Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.



Beim Joker gab es keinen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination, und daher geht es bei der nächsten Ziehung am Sonntag um einen Jackpot. Im Topf werden dann rund 350.000 Euro liegen.