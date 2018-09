Zwei Lotto-Sechser bei Sechsfach-Jackpot

Es wird am kommenden Sonntag keinen Siebenfach-Jackpot geben. Bei der aktuellen Ziehung vom Mittwochabend gab es zwei Sechser, wie die österreichischen Lotterien in einer Aussendung bekanntgaben. Die Gewinnzahlen lauten laut Lotterien: 8 - 12 - 20 - 23 - 37 - 42 (Zusatzzahl: 19)

Der große Ansturm auf den Sechsfach-Jackpot - es war der bisher zweite bei "6 aus 45" - hat dazu geführt, dass die Gewinnsumme bis zum Abend auf über zehn Millionen Euro angewachsen ist. Insgesamt wurden rund zwölf Millionen Tipps gespielt - vier Mal so viele wie bei einer normalen Mittwochsziehung.

Frisch gebackener Euromillionär spielte ebenfalls mit

Wie es sich als frisch gebackener Millionär so lebt, erzählte indes der Niederösterreich, der bei einer Euromillionen-Ziehung unglaubliche 45,4 Millionen Euro gewonnen hat, den Lotterien. Am Dienstag kam der Glückspilz in Begleitung seiner Frau in die Zentrale nach Wien, um alle Formalitäten für die Überweisung des Betrages am 3. Oktober zu erledigen.

An seinem Leben will der Niederösterreicher nicht viel ändern. "Es schießen dir in dem Moment, wo du von dem Gewinn erfährst, tausend Gedanken durch den Kopf, aber letztendlich haben wir noch nicht realisiert, was da passiert ist", sagte er. Der Multimillionär will auch seinem Beruf als Angestellter weiterhin nachgehen. Ein Großgewinnbetreuer berät den Mann, wie er seinen Gewinn möglichst geheim halten kann.