Trafikanten: Ein Sechser schon vor der Ziehung

Viel bleibt den Trafikanten durch die Tipps nicht übrig. Bei Euromillionen schneiden die Unternehmer brutto fünf Prozent mit, bei Lotto sind es rund 6,7 Prozent. Um die Umsätze wieder ins Plus zu bringen, überlegten sich die Branchenvertreter Strategien. Eine davon dreht sich um Kaffee. Seit September dürfen Trafikanten den schnellen Muntermacher für unterwegs verkaufen. Der „Coffee to go“ darf in neutralen oder mit dem Logo „Meine Trafik“ versehenen Becher abgefüllt werden. Den Preis können die Unternehmer selbst festlegen. Steh- oder Sitzplätze sowie eine „gastronomische Anmutung“ sind nicht zulässig. „Es besteht ein großes Kundeninteresse. Im Moment läuft das Geschäft erst an und viele Trafikanten warten noch ab, ob es bei den Kollegen funktioniert“, sagt Prirschl.

Während die Branchenvertreter Hoffnung in das neue Konzept setzen, weht von anderer Seite schon Gegenwind. Möglich macht die Sortimentserweiterung eine Genehmigung durch die Monopolverwaltung. Den Cafetiers ist diese Änderung aber sauer aufgestoßen. Und: „Wir bezweifeln, dass die Monopolverwaltung das Sortiment so einfach um Heißgetränke erweitern kann“, sagt Wolfgang Binder, Kaffeehaus-Obmann in der Wirtschaftskammer (WK) Wien. „A la longue würde das ja die Gewerbeordnung ad absurdum führen.“ Die Fachgruppe Gastronomie der WK Österreich lässt die Causa deshalb nun Rechtsvertretern prüfen. Das Ziel: der Gang zum Oberlandesgericht.