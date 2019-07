Zwei Kärnter versorgten die italienische Mafia mit Waffen

Zwei Kärntner, ein Vater und sein Sohn (47) sollen Waffen an die italienische Mafia geliefert haben. Nun wurde Ende Juni ein Strafantrag eingebracht, nachdem die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen abgeschlossen hatte. Das berichtet die Kleine Zeitung. Sie sollen zwischen Mai 2011 und Dezember 2018 860 Waffen nach Italien für die neapolitanische Camorra geschmuggelt haben. Der Schätzwert der Ware beträgt laut Interpol an die 500.000 Euro.

Dem 73-Jährigen - der als Haupttäter gilt - werden etwa folgende Straftaten vorgeworfen: Strafbare Handlungen nach dem Kriegsmaterialgesetz und dem Waffengesetz sowie den Handel mit Kriegswaffen. Bei Verurteilung drohen beiden Männern - die auch ein legales Waffengeschäft in Kärnten betreiben - Haftstrafen zwischen sechs Monaten und fünf Jahren. Die Verhandlungen starten ab 25.Juli.

Ermittlungen seit 2016

Die italienische Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft hatte bereits 2016 die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Beobachtet wurde unter anderem ein 58-jähriger Italiener, der als Hauptdrahtzieher gilt. Als sich der Verdacht erhärtete, begannen Kriminalisten mit der Überwachung. In diesem Zeitraum wurden auch einige Gespräche aufgezeichnet, in denen der Vorname des 73-Jährigen öfters vorkommt. Vater und Sohn wurden Ende 2018 festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt. Bisher gestanden sie zumindest teilweise in diesem Waffenhändlerring involviert gewesen zu sein.