Zwei international gesuchte Mordverdächtige in OÖ festgenommen

Zwei international gesuchte Mordverdächtige sind am Montag in Hohenzell (Bezirk Ried im Innkreis) von der Polizei festgenommen worden. Die beiden indischen Staatsangehörigen sind dringend verdächtig, gemeinsam mit sieben anderen Indern am 21. August 2023 einen weiteren, ebenfalls indischen Staatsbürger in der britischen Stadt Shrewsbury brutal ermordet zu haben, wie das Landeskriminalamt Oberösterreich Dienstagfrüh mitteilte.