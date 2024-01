Zwei Hunde gingen auf 31-jährigen Mann in Tirol los

Ein 31-jähriger Österreicher ist Dienstagnachmittag in Kolsass in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von zwei Hunden attackiert und gebissen worden. Der Mann erlitt dabei mehrere Verletzungen am rechten Unterarm, der Handfläche, dem Gesäß sowie am linken Bein.

Die Tiere waren zuvor von ihrem 62-jährigen Besitzer in ein Auto geladen worden. Als sie ein Geräusch hörten, sprangen sie jedoch wieder heraus und gingen auf den 31-Jährigen los, der sich gerade nahe des Fahrzeugs befand.