Zwei Frauen retteten 90-Jährigen aus brennendem Zimmer in Tirol

Ein 90-Jähriger ist am Dienstagabend aus einem brennenden Zimmer in Matrei (Bezirk Lienz) gerettet worden. Der Brand dürfte aufgrund eines defekten Heizgerätes ausgebrochen sein, informierte die Polizei. Der Bewohner wurde von seiner 43-jährigen Nichte und einem Nachbarn in Sicherheit gebracht. Dessen 55-jährige rumänische Pflegerin konnte sich selbstständig ins Freie retten. Der Brand wurde rasch gelöscht.

Die 43-jährige Nichte zog sich beim Berühren der durch das Feuer heiß gewordenen Türklinke Brandverletzungen zu. Alle anderen Personen blieben unverletzt. Im Schlafzimmer entstand erheblicher Sachschaden.