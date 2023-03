Die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet von einem kuriosen Einsatz vom Donnerstag. Zwei Betrunkene haben mit einem Auto und einer Planierraupe großen Sachschaden angerichtet.

Gegen 23:40 Uhr hielt die Polizei in der Nacht auf Freitag im Gemeindegebiet von Feldkirchen bei Graz ein Auto an. Am Steuer saß ein 30-jähriger Lenker aus dem Bezirk Leibnitz, der stark alkoholisiert war. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Mit im Fahrzeug befand sich ein 27-jähriger Bekannter des 30-Jährigen aus dem Bezirk Liezen. Der Fahrzeuglenker hatte zuvor mehrere Verkehrszeichen beschädigt, die beiden Insassen des Pkw blieben jedoch unverletzt.