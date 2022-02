Zwei 18-jährige Frauen gingen mit Messer auf mehrere Männer los

Zwei jeweils 18 Jahre alte Frauen haben in der Nacht auf Samstag in der Grazer Innenstadt zwei junge Männer mit einem Messer attackiert und verletzt, bevor sie festgenommen werden konnten. Die Angriffe erfolgten unabhängig voneinander in der Mondscheingasse bzw. an der Radetzkybrücke. Ein 22-Jähriger musste ins LKH Graz gebracht werden. Zum Motiv konnten die Frauen noch nicht einvernommen werden, sie waren „durch Alkohol und Drogen beeinträchtigt“, sagte ein Polizist zur APA.

Grundlose Attacke



Die Polizei wurde rund eine halbe Stunde nach Mitternacht alarmiert und informiert, dass ein 22-jähriger Grazer in der Mondscheingasse mit einem Messer verletzt worden war. Der Mann gab an, von zwei unbekannten Frauen mit dem Messer grundlos attackiert worden zu sein. Er hatte zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen am Oberkörper sowie im Kopf- und Halsbereich erlitten.

Alarmfahndung



Eine Alarmfahndung wurde ausgelöst, dabei entdeckte eine Streife bei der Radetzkybrücke ein zweites Opfer, das mit einem Messer von den Frauen attackiert worden war. Der 17-jährige, in Graz wohnhafte Iraker wurde ebenfalls verletzt, allerdings nicht so schwer wie der 22-Jährige. Die Täterinnenbeschreibungen der beiden Opfer stimmten überein, das Duo wurde von einer Streife gestellt und ins Polizeianhaltezentrum am Paulustor gebracht. Die Tatwaffe - es dürfte sich um ein Küchenmesser handeln - wurde sichergestellt.



Über das Motiv ist noch nichts bekannt. „Sicher ist, dass die Frauen die beiden Männer nicht kannten“, sagte ein Polizist zur APA. Die beiden mutmaßlichen Täterinnen dürften auch einen kleinen Brand in der Mondscheingasse gelegt haben, genaueres dazu war ebenfalls noch nicht eruiert worden.