Streit um Hausarbeit: Sohn bedrohte Vater mit Schraubenzieher

Mit einem Schraubenzieher soll ein 22-Jähriger in einer Wohnung in Wien-Favoriten seinen Vater mit dem Umbringen bedroht haben. Wie die Polizei am Samstag bekannt gab, war es am Freitagnachmittag zwischen den beiden zu einem Streit gekommen, wer im Haushalt für das Aufräumen zuständig ist, berichtete Polizeisprecher Mohamed Ibrahim.

Sohn festgenommen

Der Sohn wurde festgenommen und ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie Waffenverbot ausgesprochen. Der 22-Jährige sagte aus, er hätte seine Drohung nicht in die Tat umgesetzt und es tue ihm leid.

Drei weitere Verletzte bei Streit

Ebenfalls eskaliert war ein Streit in einem Wohnhaus bereits am Donnerstagabend in Wien-Liesing. Wie die Polizei am Samstag. mitteilte kam es dabei zu drei Verletzten. Die Beamten wurden zunächst in ein Stiegenhaus gerufen. Sie trafen einen 33-Jährigen an, der angab, mit zwei weiteren Personen in einer Wohnung Alkohol konsumiert zu haben. Es sei zu einem handfesten Streit gekommen. Dabei soll er von einem 35-Jährigen geschlagen und mit dem Umbringen bedroht worden sein. Daraufhin habe er ihm mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen.

Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen. Der dritte Beteiligte war ebenso verletzt, konnte sich aber an nichts erinnern. Auch die anderen beiden wiesen laut dem Polizeisprecher erhebliche Erinnerungslücken auf, was den Grund für die Auseinandersetzung betraf.