Zurück zur Abnormalität: Österreich muss wieder Maske tragen

"Wir tragen natürlich alle die Maske, aber Spaß macht es keinen", sagt ein Marktstandler am Kutschktermarkt in Wien Währing am Montag zum KURIER. Am Samstag hätte es schon viele Kontrollen von Polizei und Marktamt gegeben, um die neue Maßnahme zu überprüfen. Es dürfte aber gut funktionieren, denn am Montag sieht man auch, dass sich alle Besucher an die Maskentragepflicht halten.

Hüseyin Tanis, selbsternannter Kebab-Weltmeister am Anfang des Kutschkermarktes sagt: "Wir müssen alle zusammen helfen, es bringt nichts. Ich weiß auch aus der Türkei, dass auch junge Menschen nicht ausgenommen sind. Die Menschen nehmen es jetzt wieder ernster und es kommen auch weniger, das merkt man gleich." Andere sind wiederum verunsichert, denn so richtig durchschaut haben die neuen Maßnahmen viele noch nicht, wie Carmen Rothauer und Sophia Rumpel sagen: "Man kennt sich nicht wirklich aus mit den Regeln. Man muss viel nachlesen. Wir tragen die Maske zur Sicherheit auch in Innenräumen und wo es eng ist. Das Schild, dass man am Markt jetzt wieder Masken tragen muss, wurde gerade erst hier aufgehängt."

Zusätzliche Maßnahmen wären "tragisch"

Im Café Landtmann findet man Gäste aufgrund des guten Wetters nicht in den Innenräumen des Lokals vor. Die meisten genießen das schöne Wetter im Schanigarten. Das Service-Personal achtet trotz frischer Luft penibel auf die wieder eingesetzten Maßnahmen. "Wenn das das Einzige ist, was wir machen müssen, damit wir durchkommen, dann ist es das Mittel, das uns am leichtesten fällt", sagt Service-Leiter Daniel Burghauser (40) zur Maskenpflicht. Grundsätzlich würden die Gäste die neuen Maßnahmen gut annehmen. Jeder wisse ja für sich was vor sich geht. Wenn die MNS-Pflicht die große Lösung für den Herbst wäre, wäre das schon gut, meint Burghauser. Wenn es mehr werden würde, wäre es hingegen "tragisch".