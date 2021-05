Zug bei Bahnhof Bregenz entgleist

Beim Hauptbahnhof Bregenz ist in der Nacht auf Samstag eine Zuggarnitur entgleist. Der Zug war in Fahrtrichtung Lochau unterwegs, als der vordere Teil der Garnitur rund 400 Meter vor der Einfahrt in den Bahnhof aus den Schienen sprang, berichtete die Polizei. Rund zehn Personen befanden sich in dem Zug, verletzt wurde niemand. An der Zuggarnitur entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Die Ursache des Unfalls, der sich gegen 22.15 Uhr ereignet hatte, war zunächst noch unklar und Gegenstand von internen Ermittlungen der ÖBB, hieß es. Der betroffene Gleisabschnitt musste vorerst zumindest den gesamten Samstag vollständig gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.