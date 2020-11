Zucht: Ein Faible für Flusskrebse

Doch ohne seiner Frau Renate wäre es fast nicht so weit gekommen. Als er im Herbst 2007 ein Seminar für Krebszucht in Lunz am See entdeckte, warf er die Anmeldung wieder weg. Er dachte, er würde aus beruflichen Gründen ohnehin keine Zeit finden. „Zu Weihnachten hat meine Frau mir dann einen Gutschein für das dreitägige Seminar geschenkt“, sagt Fichtinger. Auch sie habe das Geschenk nie bereut: „Ich bin froh, weil es ihm wirklich so eine Freude macht. Es gibt, glaube ich, nichts, womit er sich intensiver beschäftigen möchte, als das. Und er ist wirklich in jeder freien Minute da.“

Areal mit zehn Teichen

So hat sich Fichtinger damals ein zwei Hektar großes Grundstück, abgeschieden in der Gemeinde Groß Gerungs, gekauft und dort ein komplexes System mit zehn Teichen aufgebaut: „Ich habe nie geglaubt, dass es solche Dimensionen annimmt.“

Derzeit befinden sich in Fichtingers Teichen etwa 30.000 bis 50.000 Krebse. So genau könne man das gar nicht sagen.

Aber all die Arbeit und Investitionen, um dann vielleicht gar keinen Profit zu machen? „Am Anfang wurde ich für einen Spinner gehalten. Viele haben gefragt, ob man damit etwas verdienen kann. Ich habe gesagt: Das ist mir wurscht. Ich mag die Krebse. Zu Beginn war nie der Gedanke da, dass da ein Erwerb sein muss.“