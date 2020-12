Zu viel Schnee: Jäger besorgt um Wildtiere

Rekordmengen an Neuschnee fielen in Osttirol, Oberkärnten und Teilen der Steiermark: Die Winterlandschaft sieht zwar prächtig aus, hat aber Konsequenzen. So gab es Donnerstagfrüh in 11.000 steirischen Haushalten keinen Strom, weil Leitungen unter der Schneelast nachgaben.

3.900 Tonnen Streusalz

Ähnlich angespannt war die Lage in Kärnten, wo 4.500 Haushalte betroffen waren. In Kötschach-Mauthen und im Lesachtal blieben die Volks- und Mittelschulen geschlossen, sie öffnen erst am Montag wieder. In diesen Gegenden fiel besonders viel Neuschnee.

Zudem gab es in Kärnten und in Osttirol zahlreiche Einsätze der Feuerwehren und Landesstraßenverwaltung: Sie mussten von Bäumen verlegte Straßen frei machen, allein der Kärntner Landesstraßendienst brachte in den vergangenen Tagen 3.900 Tonnen Streusalz aus. Die Lawinengefahr bleibt in den Bergen außerdem hoch.