Zu teuer: Aufsichtsrat bläst Neubau der Salzburger Bus-Remise ab

„Aktuell sind einige Entwicklungen massiv im Laufen“, sagte Bürgermeister Harald Preuner. Die mittelfristige Zukunft des Obus’ sei unklar, Stichwort Wasserstofftechnologie, Stichwort Batteriebetrieb. „Eine so große Investition wäre da nicht sehr sinnvoll“, meinte Preuner. Das Gremium entschied sich stattdessen für die Minimalvariante. Eine Instandhaltung der bestehenden Remise an der Alpenstraße im Süden der Stadt für die kommenden zehn Jahre. Das schlägt mit 6,5 Millionen Euro zu Buche.

Die Entscheidung hat auch Folgen auf dem Wohnungsmarkt. Neben dem geplanten Neubau gab es Pläne für Wohnungen, ebenso wie am dann verwaisten aktuellen Standort in der Alpenstraße. Beide Wohnbauprojekte stehen nun in den Sternen. „Das wäre erst mittelfristig zu nutzen gewesen. Wohnungspolitisch ist das nicht das große Thema“, sagte Preuner. Matthias Nagl