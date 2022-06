Zu heiß fürs Tier: Wenn das Auto zur gefährlichen Falle wird

Bis zu 36 Grad heiß soll es dieses Wochenende werden. Umgerechnet auf den Innenraum eines im Freien stehenden Autos heißt das nach fünf Minuten 40 Grad, nach einer halben Stunde 52 Grad und nach einer Stunde sogar 62 Grad. Eine lebensgefährliche Falle, insofern der Hund darin zurückgelassen wird.

Erst diese Woche kam es zu zwei Vorfällen in Kärnten: Bei Außentemperaturen von 30 Grad stand auf einem Parkplatz in Maria Saal (Klagenfurt-Land) ein Pkw in der prallen Sonne. Passanten hörten ein Winseln im Kofferraum, woraufhin sie die Polizei verständigten: Beamte befreiten den Husky. Mehr als eine Stunde später traf die Besitzerin beim Auto ein. Ein ähnliches Schicksal ereilte einen Labrador in Klagenfurt: Während seine Besitzer einkaufen gingen, musste er im Auto warten. Wieder riefen Passanten die Polizei, die den Hund befreite. Eine Stunde später kamen die Halter, denen nun eine Strafe wegen Tierquälerei droht.