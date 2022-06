Der vorerst heißeste Tag des Jahres steht knapp bevor

Franzosen und Spanier ächzen unter der extremen Hitze, die ihre Länder in Griff hat: Bis zu 42, lokal gar 43 Grad, sind Ausmaße, die bisher unbekannt waren. Doch rollt diese Hitzewelle auch über Österreich? "Nein. Sie macht einen Bogen", erläutert Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. "Bei uns wird die 40-Grad-Marke nicht fallen." Österreich liege zwar im Kern eines Hochs, allerdings "entsteht die heißeste Luft eher außen herum, im Übergangsbereich zwischen einem Tief und einem Hoch". Deshalb bekommen Frankreich, Spanien und auch Italien zur Zeit die extreme Hitze ab.

Dennoch: Wer kann, sollte sich am Wochenende schon einmal einen Liegestuhl im Freibad oder am Badesee reservieren. Auch wenn es keine 40 Grad oder mehr werden - der bisher heißeste Tag des Jahres steht kurz bevor: Am Sonntag erwarten die Meteorologen je nach Region Tageshöchstwerte von 29 bis zu 36 Grad. Bereits am Samstag wird es mit bis zu 34 Grad nur unwesentlich kühler.

Rekorde nicht in Gefahr

Rekorde dürften an diesem Wochenende aber keine fallen, sagt Zimmermann. Bisheriger Rekordhalter für einen Hitzetag im Juni ist der 20. Juni 2013, damals wurden in Waidhofen an der Ybbs 38,6 Grad gemessen. Knapp dran war auch der 30. Juni 2019, in Krems stiegen die Temperaturen auf 38,5 Grad. "Der Juni 2019 war aber sowieso ein auffälliger", berichtet Zimmermann. "Es hat mehre Tage gegeben, wo jedes Bundesland Tageshöchstwerte von mehr als 35 Grad erreicht hat."

Kommende Woche bleibt es übrigens heiß, wenn auch zeitweise unbeständiger. Am Montag drohen bereits im Bergland Hitzegewitter, ehe es am Dienstag abkühlt, wobei das wiederum relativ ist: Die Tageshöchstwerte dürften sich knapp unter 30 Grad einpendeln, so Zimmermann. Ab Mittwoch geht es dann aber schon wieder steil bergauf - die nächsten Tage mit bis zu 34 oder 35 Grad stehen an.