Zoll beschlagnahmte 2021 mehr als 317.000 gefälschte Produkte

Alleine im vergangenen Jahr kam es am Flughafen Wien zu 37.840 Kontrollen und 2.946 Aufgriffen. Das entspricht einem Anstieg der Aufgriffe von 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2.156). "Unsere Zöllner kämpfen österreichweit gegen Schmuggler und leisten dabei auf einer Vielzahl von Ebenen hervorragende Arbeit - wie auch die Bilanz im Reiseverkehr am größten Flughafen Österreichs zeigt. Hier schützt unser Zoll Wirtschaft sowie Bürger am Tor der Welt", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).

150 Prozent mehr Aufgriffe von Fake-Produkten

Nicht nur Karner und seine Kollegen hatten im Vorjahr genug zu tun. Der heimische Zoll hat 2021 mehr als 317.000 gefälschte Produkte beschlagnahmt. Dabei wurden 8.210 Sendungen aus dem Verkehr gezogen, eine Steigerung um 150 Prozent im Vergleich zu 2020. Der Gesamtwert der gefälschten und sichergestellten Produkte liegt, gemessen am Originalpreis, bei 12,3 Millionen Euro.

Die meisten gefälschten Waren wurden über das Internet verkauft und per Post geliefert. Die aus den Beschlagnahmungen resultierenden Rechtsverfahren stiegen im Vergleich zu 2020 ebenfalls exorbitant: um 122 Prozent auf 14.808 Verfahren.