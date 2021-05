Ziel verfehlt: Noch nicht alle über 65 geimpft

In diesen beiden Bundesländern ist der Anteil der Geimpften über 65-Jährigen am geringsten: 61,8 Prozent sind es in Wien und 64,3 Prozent in Salzburg.

Österreichweit wurden bisher laut APA-Berechnungen 68,5 Prozent der über 65-Jährigen zumindest einmal geimpft.

Am meisten im Burgenland (77,8), Vorarlberg (73,3) und Tirol (72,3). Dahinter folgen die Steiermark (69), Oberösterreich (67,7) sowie Niederösterreich und Kärnten (68,4).