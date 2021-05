Zehn Passagiere in Lkw: Schleppereiverdacht an südsteirischer Grenze

Ein 50-jähriger Lenker aus Luxemburg hat Donnerstagfrüh bei dem kleineren südsteirischen Grenzübergang St. Anna am Aigen die Anhaltzeichen des Bundesheeres ignoriert und ist mit einem gemieteten Lkw ohne zu stoppen nach Österreich eingereist. Die Soldaten hatten das Fahrzeug rasch eingeholt und fanden auf der Ladefläche drei türkische und sieben irakische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Alter von vier bis 39 Jahren. Gegen den Lenker wird nun wegen Schlepperei ermittelt.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag informierte, wurde der 50-Jährige in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Die illegal eingereisten Passagiere stellten alle einen Asylantrag in Österreich.