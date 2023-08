Zechpreller unter Mordversuchsverdacht nach Österreich ausgeliefert

Zwei jugendliche Zechpreller, die in Linz eine Wirtin überfahren haben sollen und gegen die deshalb wegen Mordversuchs ermittelt wird, sind nach Österreich ausgeliefert worden. Das bestätigte Hansjörg Bacher von der Staatsanwaltschaft Graz dem KURIER.

Die beiden Jugendlichen (sie 16, er 17) wurden am Mittwoch Nachmittag an der slowenischen Grenze österreichischen Kriminalpolizisten übergeben. Sie wurden daraufhin in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

"Binnen 48 Stunden muss das Gericht entscheiden, ob über die beiden Untersuchungshaft verhängt wird", erläutert Bacher. Zuvor werden sie von der zuständigen Richterin in Österreich zur Tat befragt.