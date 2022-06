Zahlreiche Störungen bei Magenta gemeldet

„Totalausfall von Magenta Internet und TV in 1190 Wien“ – das ist nur einer von zahlreichen Kommentaren, die im Minutentakt auf der Seite „allestörungen.at“ gepostet werden. Seit halb neun am Donnerstagabend waren es mehr als 7.000 Meldungen. Vor allem in Wien, aber auch Innsbruck und Graz dürfte es zu massiven Ausfällen gekommen sein.