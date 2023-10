Umfrage: Diesen Lehrplan wünschen sich junge Menschen

Das mehrfach prämierte Sozialunternehmen YEP - Stimme der Jugend - ist professioneller Umsetzungspartner für inklusive Partizipationsprozesse. In den letzten fünf Jahren hat

YEP über 300 Prozesse aufgesetzt und die Stimme von Jugendlichen wirkungsorientiert in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft eingebracht in Form von partizipativen Studien.

Durch den pädagogischen Ansatz wird gleichzeitig erlebte Demokratiebildung für junge Menschen ermöglicht sowie Partizipation als gewinnbringende Praxis für ein Miteinander

der Generationen genutzt.