Wr. Neustadt: Bundesheer will Zaun ums Flugfeld ziehen

Beim „Red Bull Air Race“ tummelten sich Zehntausende Besucher auf dem Wiener Neustädter Militärflugplatz. Aber auch ohne Großveranstaltung ist das Flugfeld am nördlichen Stadtrand nicht verwaist: An schönen Tagen bevölkern Spaziergänger, Läufer oder Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern das riesige Naturparadies.

Damit könnte nun bald Schluss sein. Denn das Bundesheer will dem eigentlich unerlaubten Zugang zum „militärischen Sperrgebiet“ endgültig einen Riegel vorschieben. Ein 5,6 Kilometer langer Zaun soll in Zukunft das gesamte Flugfeld-Areal unzugänglich machen. Bei der Stadt Wiener Neustadt zeigt man sich von den Plänen verwundert, zumal „bislang keine diesbezüglichen Probleme an die Stadt herangetragen wurden“, heißt es dazu aus dem Rathaus.