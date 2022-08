Wolfsnachwuchs in Tirol bestätigt: Land hält an Abschuss von Eltern fest

Bislang gab es noch keine Bestätigung, nur Hinweise: Im Kärntner Lesachtal wurden offenbar zwei Wölfe mit sechs Welpen gesichtet. Es wäre das erste Rudel im österreichischen Alpenraum. Experten gehen davon aus, dass sich bei den erwachsenen Tieren um jene handelt, die in unmittelbarer Nachbarschaft in Osttirol zum Abschuss freigegeben worden sind.

Wie das Land Tirol am Dienstag bestätigt, gibt es nun auch einen DNA-Nachweis, der bestätigt: Der männliche Wolf "108 MATK" und das Weibchen "121 FATK" haben Nachwuchs gezeugt. Spuren des Wolfsjungen wurden bei der Untersuchung von Rissen, die am 9. Juli im Gemeindegebiet von Lavant in Osttirol passiert sind, entnommen und nun einer Genotypisierung unterzogen.

Männlicher Abkömmling

Diese Methode ermöglicht auch den Nachweis von Verwandtschaftsverhältnissen. "Es gibt einen genetischen Nachweis für einen männlichen Abkömmling der beiden Problemwölfe im Lavant", erklärte eine Sprecherin von Agrar-Landesrat Josef Geisler (VP).

Der WWF hatte schon am Montag vermutet, dass das im Grenzgebiet Osttirol/Kärnten herumstreifende Wolfspaar Junge aufzieht und deshalb eine Rücknahme des erst vergangenen Freitags von den Tiroler Behördne erlassenen Abschussbescheids gefordert.