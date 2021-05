Wolf riss Rotwild im Tiroler Stubaital

Ein Wolf hat in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) ein Rotwild gerissen. Anfang Mai wurden Proben aus dem Kadaver entnommen. Eine DNA-Analyse bestimmte schließlich einen Wolf aus der italienischen Population als Verursacher, teilte das Land am Donnerstag mit.

Außerdem wurde vergangenen Samstag ein Wolf auf einer Wildtierkamera in Eben am Achensee (Bezirk Schwaz) fotografiert, ein Goldschakal wurde in Söll (Bezirk Kufstein) von einer Kamera aufgenommen.