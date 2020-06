Wolf-Alarm bei Kitzbühel: Neos fordern Volksbefragung

Sechs tote Schafe sind in den vergangenen Tagen im deutsch-österreichischen Grenzgebiet aufgefunden worden - zwischen Traunstein und Kitzbühel. Das berichtete das Bayrische Landesamt für Umwelt in einer Aussendung am Montag. Demnach waren "umgehend" die Experten vom Netzwerk "Große Beutegreifer" im Einsatz, um die Tatorte zu inspizieren und genetische Proben zu nehmen.

Bereits letzten Freitag wurden im Gemeindegebiet von Kössen/Tirol drei gerissene Schafe gemeldet. Der Tatverdächtige: ein Wolf. "Zur Prävention eines erneuten Übergriffes auf Schafe wurde die Förderkulisse zum Herdenschutz in Bayern ausgeweitet", erklärt das Bayrische Landesamt.