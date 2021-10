Wohnzimmer statt Klasse: Illegalen Schulen auf der Spur

Und in einem weiteren Fall, nämlich bei der Bildung illegaler Lerngruppen: Da träfe dann zu, wenn die Kinder nicht zu Hause von ihren eigenen Eltern unterrichtet werden, sondern beispielsweise bei einer befreundeten Familie. Das wäre als Privatschule klassifiziert, die ohne Genehmigung illegal ist, es drohen Verwaltungsstrafen. Die Tiroler Bildungsdirektion untersagte aus dem Grund vier Antragsstellern den Hausunterricht von zehn Kindern, die Betroffenen beriefen dagegen und bekamen recht: Das Bundesverwaltungsgericht hob die Untersagung auf und befand, die Bildungsdirektion müsse sich das genauer anschauen. In Tirol gibt es derzeit vier Verdachtsfälle auf illegale Lerngruppen, die Erhebungen laufen wie in Vorarlberg, wo die Gründung einer illegalen Privatschule angezeigt wurde. Auch im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich gab es bereits eine Anzeige, laut Bildungsdirektion habe man mehrere Lerngruppen unter Beobachtung.