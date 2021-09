Vorarlberger Behörden gehen Hinweisen auf illegale Privatschule nach

„Das ist ganz klar eine Ankündigung zur Gründung einer Privatschule“, so Vorarlbergs oberster Schuljurist Markus Juranek gegenüber den VN. Eingreifen könne man aber erst, wenn eine solche Schule in Betrieb sei. Über den Fall hinaus gebe es bisher verschiedene Hinweise auf die Gründung solcher Unterrichtsgruppen, aber nichts Konkretes.

Möglich wäre die Gründung einer Privatschule, die dann aber drei Monate vor Öffnung bei der Bildungsdirektion angezeigt werden müsste, so Juranek. Dabei müssten der Schulerhalter, die Lehrperson und die Schulleitung genannt werden, die auch entsprechende Voraussetzungen mitbringen müssten.

Gruppen in bereits sieben Gemeinden

Der ehemalige Lehrer scheint bereits seit dem Sommer private Unterrichtsgruppen zu vernetzen, die laut der Homepage von Eltern und LehrerInnen unterstützt werden. So veranstaltete er laut seinem Blog Treffen zum Thema häuslicher Unterricht. Zudem gab er Anfang Juli an, er übernehme die Gruppeneinteilung der Kinder und kündigte gemeinsame Ausflüge und Wandertage an. Gruppen gibt es laut seiner Homepage in sieben Gemeinden.