Wohnungsnotstand: SPÖ will vor den Verfassungsgerichtshof

Gibt es einen „Wohnungsfehlbestand“ – der ist erreicht, wenn zwei Prozent der Bevölkerung wohnungssuchend sind – kann sich eine Gemeinde ein Vorkaufsrecht beim Verkauf von gewidmetem Bauland sichern. In letzter Konsequenz wären sogar Enteignungen möglich - in beiden Fällen hat der Besitzer Anspruch auf angemessene Entschädigung bzw. Preise.

Für SPÖ-Bürgermeisterkandidatin Elli Mayr ist "völlig klar, dass die ÖVP im Land das verhindert", erklärte sie am Montag bei einer Pressekonferenz in St. Nikolaus, dem ältesten Stadtteil von Innsbruck, in dem die Wohnspekulation seit Jahren blüht. "Die ÖVP schützt die Reichen wie die Kirche das Weihwasser", übt die Stadträtin scharfe Kritiker an jener Partei, mit der die SPÖ auf Landesebene koaliert.

Für Plach "ist die Untätigkeit klar verortet". Und zwar bei dem für Raumordnung zuständigen ÖVP-Landesrat Josef Geisler, Obmann des Bauernbunds. Man wolle sich nun aber nicht mehr weiter vertrösten lassen, so das SPÖ-Spitzenduo zwei Monate vor den Gemeinderatswahlen.

Individualantrag beim VfGH

"Wir wollen mit der Causa zum Verfassungsgerichtshof gehen", kündigte Mayr an. Ein entsprechender Antrag werde am Donnerstag im Gemeinderat eingebracht. Der ist nötig, da ein Individualantrag beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) auf Prüfung der Rechtsfrage nur von der Stadt als Gebietskörperschaft eingebracht werden kann.