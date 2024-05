Wohin mit all dem CO2? FH-Student prüft Lösungen

Einige von ihnen sind gut ausgereift und in manchen Ländern bereits in Verwendung. Stefan Sadler , Student im Masterstudiengang Energie- und Umweltmanagement der FH Burgenland, beschäftigte sich in seiner Masterarbeit mit zehn dieser Technologien.

Besonderer Fokus lag auf der regionalen Umsetzbarkeit im Burgenland. Dabei stellte sich heraus, dass das größte Potenzial zur Speicherung von CO 2 in einem verbesserten Forstmanagement liegt. Kurz gesagt: Je länger Bäume lebend im Wald erhalten werden können, desto größer ist das Speicherpotenzial.

Weitere Hebel könnten in der Landwirtschaft liegen. Einerseits durch Agroforstwirtschaft, also durch das Pflanzen von Bäumen auf Feldern, wodurch der Kohlenstoff besser im Boden gehalten wird; andererseits durch die Herstellung von Pflanzenkohle, die durch das Erhitzen von Biomasse entsteht und dann zur Bodenverbesserung in der Landwirtschaft eingesetzt werden kann.