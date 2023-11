Wölfe: Vorarlberger Landtag beschloss Verordnungsweg zum Abschuss

Der ÖVP-Abgeordnete Bernhard Feurstein sprach von 23 Wolfsrissen, die im heurigen Jahr in Vorarlberg verzeichnet wurden. Dabei seien 15 Nutztiere ums Leben gekommen. "Die Wolfs-Problematik ist auch bei uns angekommen", stellte Feurstein fest. Der Wolf stelle mittlerweile ein massives Problem für die Alp- und Landwirtschaft dar. Während dieser Befund allgemein keinen Widerspruch erregte, stieß sich die FPÖ allerdings an der im Gesetz enthaltenen 24-Stunden-Frist, ehe ein "Problemwolf" auf Basis einer Verordnung geschossen werden darf. Die 24-Stunden-Frist soll gewährleisten, dass die Öffentlichkeit Stellung beziehen kann.

➤ Mehr lesen: Nun eröffnet auch Vorarlberg die Jagd auf einen Wolf

Eine solche Frist gebe es sonst nirgends, kritisierte Bitschi. In mit Jägern geführten Gesprächen werde das neue Gesetz als "nicht praxistauglich" abgelehnt. Nach 24 Stunden wisse man ja nicht mehr, ob man es mit dem "richtigen Wolf" zu tun habe, oder dieser sei bereits über alle Berge, so der FPÖ-Klubobmann. Alpwirtschaft sei in Vorarlberg nur möglich geworden, weil der Wolf zurückgedrängt und ausgerottet worden sei. Bitschi prophezeite, dass man in wenigen Jahren das Gesetz werde neu beschließen müssen. Für vorbildlich hielten die Freiheitlichen die Wolfsverordnungen in Kärnten und in der Schweiz.