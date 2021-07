Wo es am Wochenende in Österreich stauen wird

Die Bayern starten mit morgen, Samstag, in die Ferien und die Formel-1-Fahrer in den Grand Prix in Budapest. Und viele Autofahrer starten genau wegen dieser zwei Gründe ihre Motoren. Staus sind damit am Wochenende vorprogrammiert.

In Mitleidenschaft gezogen werden laut ÖAMTC vor allem die Straßen und die Nerven der Autofahrer auf der Tauern-Route. Denn die Nord-Südachse führt ans Meer. Und da wollen viele der Bayern hin. „Auf der Verbindung Walserberg (A1) – St. Michael (A10) – Villach (A10) – Karawankentunnel (A11) wird besonders viel los sein“, heißt es vom ÖAMTC weiter.

Vorboten

Erste Vorboten dafür gibt es bereits heute, Freitag. Wie ARBÖ berichtet, staut es jetzt schon elf Kilometer beim Karawankentunnel. „Bis zu Mittag sind mit eineinhalb Stunden Wartezeit zu rechnen“, heißt es auf KURIER-Anfrage. Grund dafür seien der Urlaubsreiseverkehr und die Kontrollen der Slowenen.

Verschärft wird die Situation auf dieser Strecke noch durch zwei Gegenverkehrsbereiche bei Kuchl und Golling.

Bleibt noch die dritte Möglichkeit für „Ab in den Süden“, die Fernpassstrecke über Suben, Wels, Graz bis zum Grenzübergang Spielfeld. Doch auch dafür brauche man Geduld.

„Prinzipiell rechnen wir mit den größten Behinderungen an den jeweiligen Grenzübergängen“, heißt es vom ÖAMTC. „Zwicken“ werde es aber auch am Bosrucktunnel und bei kleineren Baustellen entlang der Straßen.

Ausweichrouten überlegen

Stauen wird es sich laut ARBÖ am Wochenende auch im Osten des Landes, auf der A21 und A4. „Die Holländer sind Formel-1-Fans“ heißt es vom ARBÖ–Experten. „Die werden quer durch Österreich fahren.“ Bereits am Samstag wird die Verkehrssituation deshalb heikel, schätzt er. Denn viele reisen bereits zum Grand Prix an.“ Richtig problematisch werde es dann am Sonntagabend bei der Rückreise. „Stau-Hotspots auf der A21 sind sicherlich die Baustellen bei Hinterbrühl und zwischen Alland und Mayerling.“

Auch auf der Ostautobahn gibt es eine Baustelle zwischen Fischamend und Bruck an der Leitha. „Da kann es schon zwei Stunden bis zum Flughafen zurück stauen.“ Den längsten Stau werde es jedoch beim Grenzübergang Nickelsdorf geben. Man solle sich überlegen, ob nicht eine Ausweichroute gewählt werden kann.