Wo die Spendenbereitschaft in Österreich am höchsten ist

Das Rekordjahr stand damals ganz im Zeichen des Ukrainekriegs , hier ist die Spendenbereitschaft zurückgegangen. Anlässe, um in die Tasche zu greifen, waren 2023 dafür das Erdbeben in der Türkei und in Syrien sowie die Unwetter in Kärnten und der Steiermark.

72 Prozent spenden in Österreich laut eigenen Angaben. Im internationalen Vergleich ist das ein hoher Wert, der im Gegensatz zu anderen Ländern sogar zugenommen hat. Durchschnittlich geben Spendende in Österreich laut Spendenmarkt-Befragung 138 Euro pro Jahr aus.

Blick ins Ausland In vielen Ländern verzeichnete man im Vorjahr ein massiv geringeres Spendenaufkommen. Beispiele sind die Schweiz, Schweden oder Tschechien, wo sich jeweils ein Minus im zweistelligen Bereich zeigte. Der (kleine) Rückgang in Österreich lässt sich zum Teil auf weniger Ukraine-Spenden zurückführen.

Dass das Ergebnis trotz Teuerung so hoch ausfällt, hat auch beim Fundraising Verband Austria überrascht. Immerhin konnte man 2022 das Spendenaufkommen von über 26 Prozent innerhalb nur eines Jahres steigern. „1,075 Milliarden Euro an Spenden zur Finanzierung gemeinnütziger Leistungen für die Gesellschaft sind in Zeiten der höchsten Teuerung seit 50 Jahren ein starkes Zeichen für die tief in der Bevölkerung verankerte Kultur des Gebens in Österreich“, sagt Geschäftsführerin Ruth Williams. „Statt den befürchteten zehn Prozent ist die Großzügigkeit 2023 somit nur geringfügig um zwei Prozent zurückgegangen.“