Wirtschaftsbundchef Hörl kritisierte „erbärmliche Auftritte“ von Parteikollegen

Der Tiroler ÖVP-Nationalratsabgeordnete und Wirtschaftsbundchef Franz Hörl hat am Donnerstag Kritik am Verhalten von Parteikollegen geübt, nachdem Wirtschaftslandesrat Anton Mattle zum Landeshauptmann-Kandidaten der ÖVP nominiert worden war. Er habe kein Verständnis für „erbärmliche Auftritte“ von langjährigen Funktionsträgern und „Möchtegern-Stars“ in der Partei, sagte Hörl in der Tiroler Tageszeitung.

„Die einen präsentieren sich als unverzichtbar, die anderen wiederum fordern Erneuerung und meinen eigentlich nur sich selbst“, erklärte er. Man dürfe nun nicht an die eigene politische Karriere denken, „sondern an das Land“. Der Wirtschaftsbündler Mattle brauche nun bei der Zusammenstellung seines Teams „Entscheidungsfreiheit“, so Hörl.