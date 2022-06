Für den Sommer sieht Hörl die Branche jedenfalls gut aufgestellt, selbst für den Fall, dass die nächste Corona-Welle eine Verschärfung der Regeln bringt. „Wir haben in den letzten zwei Jahren zwei Sommer- und zwei Winterkonzepte ausgearbeitet.“ Egal ob 2- oder 3-G, die Branche und auch die Gäste könne nichts mehr schrecken.

Dass die gestiegenen Personal- und Energiekosten sich spätestens im Winter auf die Ticketpreise durchschlagen werden, sei ohnehin klar. Von überzogenen Preisen könne dennoch keine Rede sein, findet Hörl: „Wir sind konkurrenzfähig, wenn ich mir anschaue, wieviel Badegäste in Italien für zwei Liegen und einen Sonnenschirm zahlen.“

Kurzfristige Buchungen

Die Buchungslage sieht jedenfalls gut aus. So kommen aktuell deutlich mehr Buchungen von zentral- und osteuropäischen Gästen herein, als noch vor wenigen Wochen angenommen, bestätigt Weddig. Weder der Krieg in der Ukraine noch die hohe Inflation scheinen die Urlaubslust zu trüben. Ein positives Signal für den Städtetourismus ortet die ÖW-Chefin in der „Rücknahme von Lockdown-Maßnahmen in China“ und in der „uneingeschränkten Öffnung des südostasiatischen Marktes“.