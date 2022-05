Wirtschaftsbund: Ländle-Opposition zögert noch mit eigenem U-Ausschuss

Im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss steht diese Woche Vorarlberg im Zentrum. Die Inseratenaffäre rund um den Wirtschaftsbund hat VP-Landeshauptmann Markus Wallner eine Ladung beschert.

Am Mittwoch wird er ab 12 Uhr befragt. Gegen Wallner ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nach Vorwürfen eines anonymen Managers wegen des Verdachts der Vorteilsnahme.

Am Donnerstag ist Wallners Landsmann, ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner an der Reihe. An beiden Tagen werden zudem Beamte aus Brunners Finanzministerium befragt. Die Großbetriebsprüfung führt bekanntlich ein Steuerverfahren gegen den Vorarlberger Wirtschaftsbund, das diese Causa erst so richtig ins Rollen brachte.