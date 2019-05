"Wir sind keine Inselbewohner": Salzburgs Gemeinderat angelobt

Kritik an Zitat im Arbeitsprogramm

SPÖ und Bürgerliste stießen sich an dem von der ÖVP ausgewählten Zitat von Marie Curie am Eingang des Parteienübereinkommens: „Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss."

"Die Vergangenheit völlig auszublenden, ist nicht richtig“, sagte SPÖ-Klubobfrau Andrea Brandner. Wie die Bürgerliste möchte auch sie die Errungenschaften der vorangegangenen Stadtregierungen gewürdigt wissen.

FPÖ-Klubobmann Andreas Reindl bemängelte den Inhalt des Übereinkommens: „Wer keine konkreten Ziele formuliert, kann auch nicht daran gemessen werden.“ Die Neos fordern aufgrund der guten finanziellen Lage der Stadt notwendige Investitionen.