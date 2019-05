„Wir bauen, bauen, bauen, aber nur die Leerstände werden größer“

Was soll in den kommenden fünf Jahren im öffentlichen Verkehr konkret passieren?

Wir werden die Regionalbus-Linien so organisieren, dass sie die Leute schneller vom Wohn- zum Arbeitsort bringen. Das heißt, einzelne Linien werden durch die Stadt durchfahren, das war bisher ein Tabu-Thema. In der Folge werden wir die innerstädtischen Buslinien anpassen und die Takte am Abend verdichten. Bei der Verlängerung der Lokalbahn zum Mirabellplatz könnte die Planungsgesellschaft in zwei Jahren eine Entscheidungsgrundlage vorlegen. Dann könnten wir noch in dieser Regierungsperiode mit dem Bau beginnen.