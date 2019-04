So viel Macht sichert sich die ÖVP in der Stadt Salzburg

Am Ende waren fast alle zufrieden. Die Stadtregierung für die kommenden fünf Jahre steht, in einer Woche wird der neue Salzburger Gemeinderat angelobt. „Ich bin stolz darauf, dass wir in nur vier Gesprächsrunden auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind. Das war von allen Seiten sehr professionell“, lobte Bürgermeister Harald Preuner nach Abschluss der Gespräche über ein Arbeitsübereinkommen am Dienstag.

Auch die SPÖ, die nach dem Verlust von Platz eins und vier Mandaten im Zuge der Verhandlungen einiges an Macht abgeben musste, ist zufrieden. „Aus unserer Sicht sind die Gespräche sehr positiv verlaufen. Wir haben die Ressorts, die wir wollten, und auch inhaltlich haben wir sehr viel einbringen können“, sagte Vizebürgermeister Bernhard Auinger.

Personalamt zu Preuner

Bürgermeister Preuner hat sich wie erwartet die zentralen Ressorts gesichert. Zu den Finanzen kommt das einflussreiche Personalamt. Das hatte bisher SPÖ- Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer inne, die nun zur Stadträtin degradiert wurde. Doch nicht nur bei der SPÖ hat sich die ÖVP bedient.

Barbara Unterkofler, die erst im vergangenen September von den Neos zur ÖVP wechselte, wird Preuners Stellvertreterin und bekommt von der Bürgerliste das Planungs- und Verkehrsressort, das Johann Padutsch 25 Jahre lang führte. Damit hält die 44-Jährige die zwei Ressorts mit den wichtigsten Wahlkampfthemen Wohnen und Verkehr in Händen.