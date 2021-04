KURIER: Wie stehen Sie als stellvertretender ÖVP-Bundesparteiobmann zu den Chat-Protokollen zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Thomas Schmid, dem Alleinvorstand der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG)?

Thomas Stelzer: Fakt ist, die Personalbestellung erfolgte im Aufsichtsrat einstimmig. Auf der anderen Seite ist manches, was man an Zwischentönen von diesem Manager hört, nicht mein’s. Unabhängig vom Stil dieser Person muss der Aufsichtsrat seine Leistung als Manager bewerten.

Gleich mehrere Führungsleute Ihres Koalitionspartners sind von Corona getroffen. War die FPÖ zu unvorsichtig?

Bei den Corona-Entscheidungen, die wir treffen mussten, hat unser Koalitionspartner sehr vernünftig und rasch mitgewirkt. Ich hoffe, dass alle wieder genesen. Ich hatte nie den Eindruck, dass die FPÖ Corona verniedlicht.

Sie haben gesagt, in Wien wird kommentiert, in den Ländern agiert. Ist das nach wie vor der Fall?

Wir in den Ländern müssen die Dinge in die Hand nehmen. Wer organisiert das Testen und das Impfen? Wir Länder. Der Bund macht einen Impfplan und liefert hoffentlich, wobei wir auch hier unsere Erfahrungen gemacht haben. Das Testen sieht in einer Großstadt wie Wien anders aus als beispielsweise in Oberösterreich, wo wir an die 100 Teststationen mit dem entsprechenden Personal benötigen. Deshalb ist es gut, wenn in den Überschriften, die der Bund formuliert, möglichst viel vom Haus- und Sachverstand vor Ort eingebunden ist.